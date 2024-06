POL-DA: Darmstadt: Streitigkeiten führen zu Festnahme eines 23-jährigen

Heppenheim (ots) - Nach seiner vorläufigen Festnahme am Donnerstag (27.06.) wird sich ein 45 Jahre alter Mann strafrechtlich verantworten müssen. Der 45-Jährige steht im Verdacht am Montagmittag (24.06.) "An der Schneidmühle" exhibitionistische Handlungen durchgeführt zu haben und hatte sich hierbei zwei minderjährigen Kindern in schamverletzender Weise gezeigt. Zeugen erkannten den Mann am Donnerstag wieder und ...

mehr