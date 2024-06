POL-DA: Heppenheim: Exhibitionist vorläufig festgenommen

Riedstadt-Goddelau (ots) - Am 24.06.2024 stellte der Geschädigte seinen grauen Nissan Micra in der Goethestraße in 64560 Riedstadt-Goddelau ab. Als er am 25.06.2024 gegen 01:00 Uhr zurück an sein Fahrzeug kam stellte er einen Zettel an der Windschutzscheibe mit folgender Notiz fest: "Hallo, ich habe ihr Auto beschädigt!" Des Weiteren war dem Zettel ein Nachname und eine Telefonnummer zu entnehmen. Die Telefonnummer ist jedoch unvollständig. Weitere Daten des ...

mehr