Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: 2 fache Verkehrsunfallflucht in Groß-Gerau - Zeugenaufruf

Groß-Gerau (ots)

Groß-Gerau: Am 27.06.2024 ereigneten sich in unmittelbar aufeinanderfolgenden Zeitpunkten Verkehrsunfälle bei denen der Unfallverursacher von der Unfallstelle flüchtete. Der erste Unfall ereignete sich gegen 20:10 Uhr in der Mainzer Straße 9 in Groß-Gerau. Dort parkte ein weißer PKW aus einer Parklücke und beschädigte während dessen ein daneben befindlichen PKW im Bereich der Beifahrertür. Gegen 20:40 Uhr wurde der zweite Verkehrsunfall in der Schützenstraße Höhe der Hausnummer 25 gemeldet. Dort ist nach aktuellem Ermittlungsstand ein PKW desselben Typs über 4 auf dem Gehweg montierten Poller gefahren und ist ebenfalls von der Unfallstelle geflüchtet. Es besteht der Verdacht, dass für beide Unfälle ein und derselbe Verursacher in Frage kommen könnte. Zeugen zu beiden oben genannten Unfällen werden gebeten, sich auf der Polizeistation Groß-Gerau zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell