POL-DA: Reinheim: 29-Jähriger nach Bedrohung festgenommen

Darmstadt (ots) - Am Mittwoch (26.6.) geriet ein Mehrfamilienhaus in der Pützerstraße ins Visier von Einbrechern. Zwischen 10 Uhr und 15 Uhr hebelte der Täter vermutlich die Hauseingangstür auf und verschaffte sich so Zutritt in den Hausflur. Im oberen Stockwerk versuchte der Kriminelle dann eine Wohnungstür ...

