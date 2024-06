Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Versuchter Wohnungseinbruch in Mehrfamilienhaus

Wer kann Hinweise geben?

Darmstadt (ots)

Am Mittwoch (26.6.) geriet ein Mehrfamilienhaus in der Pützerstraße ins Visier von Einbrechern.

Zwischen 10 Uhr und 15 Uhr hebelte der Täter vermutlich die Hauseingangstür auf und verschaffte sich so Zutritt in den Hausflur. Im oberen Stockwerk versuchte der Kriminelle dann eine Wohnungstür aufzubrechen. Mehrere Hebelmarken zeugen von dem rabiaten Vorgehen des Einbrechers. Da es ihm jedoch nicht gelang, die Tür zu öffnen, ließ er von seinem Vorhaben ab und entfernte sich auf demselben Weg. An beiden Türen entstand Sachschaden, insbesondere an der Wohnungstür, bei der sich durch die massive Gewalteinwirkung der Rahmen vom Putz gelöst hatte. Wie hoch der entstandene Sachschaden ist muss noch ermittelt werden.

Das Kommissariat 21/22 in Darmstadt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder Hinweise zum Täter geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 06151/969-0 zu melden.

