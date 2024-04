LPI-SHL: Mit Auto überschlagen

Suhl (ots) - Der am Mittwoch vorläufig festgenommene 24 Jahre alte Mann, der am Mittwoch vier Ladendiebstähle beging und weitere ankündigte, wurde am Donnerstag (11.04.2024) am Amtsgericht in Suhl vorgeführt. Aufgrund noch ausstehender Zeugenaussagen, kam es noch zu keiner Urteilsverkündung, jedoch ordnete der Richter die Untersuchungshaft bis zur Hauptverhandlung an. Der Mann kam in eine Thüringer Justizvollzugsanstalt. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

