Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Beschleunigtes Verfahren nach mehreren Ladendiebstählen

Suhl (ots)

Ein 24-jähriger begab sich am Mittwoch in ein Bekleidungsgeschäft in der Friedrich-König-Straße in Suhl, zog in einer Umkleidekabine mehrere Sachen unter seine eigene Kleidung und lief danach in Richtung Ausgang. Mitarbeiter bemerkten die Tat und forderten die Ware zurück. Der Täter folgte der Aufforderung zunächst, versuchte aber zwischenzeitlich im Geschäft liegende Kleidung mitzunehmen. Auch dies unterbunden die Angestellten. Er verließ das Geschäft und konnte von der Polizei in unmittelbarer Nähe angetroffen werden. Eine Anzeige wurde gefertigt. Kurze Zeit später wurde bekannt, dass der Mann drei weitere Diebstahlshandlungen in den unterschiedlichsten Geschäften begangen hatte. Im Rahmen der Ermittlungen, äußerte der Mann, weitere Diebstähle begehen zu wollen. Er kam zur Unterbindung weiterer Straftaten in Gewahrsam und der zuständige Staatsanwalt ordnete die vorläufige Festnahme an. Der 24-Jährige wird heute (11.04.2024) im Rahmen des beschleunigten Verfahrens am Amtsgericht vorgeführt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell