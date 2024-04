LPI-SHL: Beschädigung im Bereich der Sternwarte

Zella-Mehlis (ots) - Beamte der Suhler Polizei wurde am Mittwoch von einem Mitarbeiter eines Einkaufscenters in der Industriestraße in Zella-Mehlis angesprochen, dass es vor kurzer Zeit einen Ladendiebstahl gegeben hat. Die Diebe konnten von den Angestellten nicht aufgehalten werden. Die Beschreibung war jedoch so genau, dass die Polizisten die Männer im Bereich des Bahnhofs in Zella-Mehlis ausfindig machen konnten. In den Taschen fanden sie Diebesgut im Wert von über 300 ...

