LPI-SHL: Stromerzeuger geklaut

Floh (ots) - Ein bislang unbekannter Autofahrer beschädigte am Mittwoch in der Zeit von 08:00 Uhr bis 16:45 Uhr einen VW, der auf dem Parkplatz vor einem Geldinstitut in der Bahnhofstraße in Floh geparkt war. Ohne sich um den Schaden im Bereich der vorderen rechten Fahrzeugseite zu kümmern, fuhr der Unfallflüchtige davon. Die Schadenshöhe beträgt ca. 3.000 Euro. Zeugen, die Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen unter ...

