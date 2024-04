LPI-SHL: Autoscheibe eingeschlagen

Meiningen (ots) - Ein bislang unbekannter Täter entwendete am Mittwoch in der Zeit von 16:55 Uhr bis 19:30 Uhr ein E-Bike, das im Kellergang eines Mehrfamilienhauses in der Straße am Kiliansberg in Meiningen abgestellt war. Das Fahrrad war abgeschlossen und hat einen Wert von über 3.500 Euro. Zeugen, die Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 mit der Angabe des Aktenzeichens 0092092/2024 bei der Polizeiinspektion ...

mehr