Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Ladendiebe gefunden

Zella-Mehlis (ots)

Beamte der Suhler Polizei wurde am Mittwoch von einem Mitarbeiter eines Einkaufscenters in der Industriestraße in Zella-Mehlis angesprochen, dass es vor kurzer Zeit einen Ladendiebstahl gegeben hat. Die Diebe konnten von den Angestellten nicht aufgehalten werden. Die Beschreibung war jedoch so genau, dass die Polizisten die Männer im Bereich des Bahnhofs in Zella-Mehlis ausfindig machen konnten. In den Taschen fanden sie Diebesgut im Wert von über 300 Euro. Als den Männern im Alter von 24 und 25 Jahren eröffnet wurde, dass die Sachen beschlagnahmt werden, rastete einer der beiden aus und begann, sich selbst zu schlagen und zu verletzen. Die Beamten versuchten, ihn davon abzuhalten und in dieser Situation richtete sich die Aggressivität des Mannes gegen die Polizisten. Es gelang, den Mann zu fixieren und zum Streifenwagen zu bringen. Um weitere Straftaten und Selbstverletzungen zu verhindern kam er schließlich mit zur Dienststelle.

