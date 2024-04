LPI-SHL: Scheibe eingeschlagen

Suhl (ots) - Ein 24-jähriger begab sich am Mittwoch in ein Bekleidungsgeschäft in der Friedrich-König-Straße in Suhl, zog in einer Umkleidekabine mehrere Sachen unter seine eigene Kleidung und lief danach in Richtung Ausgang. Mitarbeiter bemerkten die Tat und forderten die Ware zurück. Der Täter folgte der Aufforderung zunächst, versuchte aber zwischenzeitlich im Geschäft liegende Kleidung mitzunehmen. Auch dies ...

mehr