Bischofsheim (ots) - In Bischofsheim kam es in der Nacht zum Mittwoch (26.06.) zu mehreren Einbrüchen. Am Alten Gerauer Weg hebelten Kriminelle mehrfach an der Tür eines Geschäfts, scheiterten aber mit ihren Einbruchsversuchen. In der gleichen Straße gelangten die Einbrecher zudem in ein weiteres Geschäft, zogen aber ohne Beute wieder ab. Sie hinterließen jedoch einen Schaden von rund 2000 Euro. Auch in der ...

