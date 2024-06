Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bischofsheim: Mehrere Einbrüche/Polizei sucht Zeugen

Bischofsheim (ots)

In Bischofsheim kam es in der Nacht zum Mittwoch (26.06.) zu mehreren Einbrüchen.

Am Alten Gerauer Weg hebelten Kriminelle mehrfach an der Tür eines Geschäfts, scheiterten aber mit ihren Einbruchsversuchen. In der gleichen Straße gelangten die Einbrecher zudem in ein weiteres Geschäft, zogen aber ohne Beute wieder ab. Sie hinterließen jedoch einen Schaden von rund 2000 Euro.

Auch in der Schulstraße ereigneten sich in dieser Nacht zwei gleichgelagerte Taten. Durch ein Fenster drangen Kriminelle in eine dortige Eisdiele ein und erbeuteten Geld und ein Tablet. Auch eine Reinigung in der Schulstraße geriet in das Visier der Täter. Mit ihren Hebelversuchen an der Eingangstür scheiterten sie allerdings und gelangten nicht in das Gebäude.

Von zwei Tatverdächtigen liegen Personenbeschreibungen vor. Die beiden Männer sind 1,80 bis 1,90 Meter groß und athletisch. Einer trug ein helles T-Shirt mit der Aufschrift "Rough", schwarze Handschuhe, hellblaue Jeans und dunkle Turnschuhe. Der Mann hat helle Haare und war maskiert. Sein Begleiter trug eine dunkelblaue "The North Face"-Jacke, rote Handschuhe, schwarze Hose und schwarze Turnschuhe.

Die Kripo in Rüsselsheim ermittelt in allen Fällen und nimmt Hinweise zu den Taten unter der Rufnummer 06142/6960 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell