Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall auf der B51

Höhe Helenenberg

Trier (ots)

Am Montagnachmittag, den 08.04.2024, gegen 15:20 Uhr, ereignete sich im Bereich der B51 zwischen Bitburg und Helenberg (Welschbillig) ein Verkehrsunfall, an welchem insgesamt drei Fahrzeuge beteiligt gewesen sind. Im Rahmen dessen soll ein Lkw in Fahrtrichtung Trier unterwegs gewesen sein, welcher während seiner Fahrt einen Kunststoff-Kotflügel verloren hat. Besagtes Fahrzeugteil wurde folglich gegen die Fahrzeugfront eines entgegenkommenden Pkw und anschließend gegen die eines sich dahinter befindlichen Lkw geschleudert, wodurch beide Fahrzeuge beschädigt wurden. Der Lkw setzte seine Fahrt weiter in Richtung Trier fort. Hierbei soll es sich um einen weißen Lkw, eventuell Fabrikat Mercedes-Benz, gehandelt haben. Der Verkehrsunfall ereignete sich im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Bitburg, wurde allerdings durch Beamte der Polizeiinspektion Trier aufgenommen, weshalb mögliche Zeugen, die Angaben hinsichtlich des entsprechenden Lkw tätigen können, gebeten werden, sich bei der Polizeiinspektion Trier unter folgender Telefonnummer zu melden: 0651/9779-5210

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell