POL-PDTR: Das Einsatzwochenende der Polizeiinspektion (PI) Trier

Saarburg (ots) - Am Freitag, 05.04.2024 kam es zwischen 12:00 und 12:30 Uhr auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums in Saarburg in der Straße "Am Leukbach" zu einem Verkehrsunfall. Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer beschädigte beim Ein-oder Ausparken einen ordnungsgemäß abgestellten PKW der Marke Citroen Berlingo mit SAB-Kennzeichen an der hinteren Stoßstange auf der Fahrerseite. Im Anschluss an den ...

