Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht auf Parkplatz

Saarburg (ots)

Am Freitag, 05.04.2024 kam es zwischen 12:00 und 12:30 Uhr auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums in Saarburg in der Straße "Am Leukbach" zu einem Verkehrsunfall. Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer beschädigte beim Ein-oder Ausparken einen ordnungsgemäß abgestellten PKW der Marke Citroen Berlingo mit SAB-Kennzeichen an der hinteren Stoßstange auf der Fahrerseite. Im Anschluss an den Zusammenstoß entfernte sich der Verursacher von der Unfallstelle, ohne seine Daten zur Schadensregulierung zu hinterlassen. Die Schadenshöhe am Citroen beläuft sich auf ca. 1500EUR.

Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten sich mit der Polizei Saarburg unter 06581-91550 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell