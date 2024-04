POL-PDTR: Diebstahl einer Seilwinde

Morbach (ots) - Die Polizeiinspektion Morbach führte am Dienstagnachmittag, dem 02.04.2024, erneut als Beteiligung an der europaweiten ROADPOL-Kontrollwoche, Verkehrskontrollen durch. Im Rahmen zweier Standkontrollen am Busbahnhof in der Ortslage Morbach sowie am sog. "Hinzerather Kreisverkehr" an der B327, lag das Augenmerk der sog. Schwerpunktkontrollen auf der ...

mehr