Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Versuchter Einbruchdiebstahl in Schuhgeschäft

Konz (ots)

Im Zeitraum von Freitag, den 05.04.2024, gegen 23:00 Uhr bis Samstag, den 06.04.2024, gegen 08:30 Uhr, versuchten der oder die bislang unbekannten Täter in ein Schuhgeschäft in der Wiltinger Straße in Konz einzubrechen.

Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand wurde mittels eines unbekannten Hebelwerkzeugs mit mehreren Hebelansätzen versucht, die Haupteingangstür des Geschäfts gewaltsam zu öffnen, was jedoch nicht gelang. In der Folge ließen der oder die Täter von der weiteren Tatbegehung ab und entfernten sich von der Tatörtlichkeit in unbekannte Richtung.

Durch das Aufhebeln entstand an der Eingangstür Sachschaden im unteren dreistelligen Bereich.

Zeugen, die sich zu dem Zeitpunkt in der Nähe der Tatörtlichkeit befunden und mögliche Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich mit der Polizeiwache Konz unter der 06501-92680 in Verbindung zu setzen.

