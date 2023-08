Polizei Düren

POL-DN: Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall

Inden (ots)

Am frühen Mittwochmorgen (02.08.2023) ereignete sich auf der Mittelstraße in Inden ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem beide Fahrzeugführer verletzt wurden.

Gegen 05:55 Uhr befuhr ein 43-Jähriger aus Polen mit seinem Kastenwagen die Mittelstraße aus Richtung Lamersdorf kommend in Fahrtrichtung Goltsteinstraße. In Höhe des Abzweigs "Frenzer Driesch" geriet er aus bisher unbekannten Gründen auf die Gegenfahrbahn und stieß frontal mit dem Pkw eines 55-Jährigen aus Würselen zusammen. Dieser wurde in seinem Pkw eingeklemmt und musste durch die eingesetzte Feuerwehr befreit werden. Beide Fahrzeugführer wurden verletzt und nach einer Erstversorgung an der Unfallstelle mit Rtw in umliegende Krankenhäuser verbracht.

Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Mittelstraße bis 08:20 Uhr gesperrt.

