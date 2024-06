POL-DADI: Seeheim-Jugenheim: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Kelsterbach (ots) - Am Dienstag, den 25.06.2024, in der Zeit von 14:00 Uhr bis 20:00 Uhr wurde in der Nordendstraße 9 in 65451 Kelsterbach ein parkender schwarzer Kia vermutlich durch einen Radlader beschädigt. Der Fahrzeugführer entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1000EUR. Hinweise bitte an die Polizeistation Kelsterbach unter 06107/ 7198-0 Rückfragen bitte an: ...

