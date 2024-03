Freiwillige Feuerwehr Celle

FW Celle: Gemeinsamer Ausbildungstag der Feuerwehr Celle mit der Johanniter-Akademie

Celle

Am Samstag hatte die Freiwillige Feuerwehr Celle die Johanniter-Akademie Niedersachsen/Bremen aus Hannover zu Gast. Die Auszubildenden des 3. Lehrjahrs zum Notfallsanitäter absolvierten einen gemeinsamen Ausbildungstag mit der Ortsfeuerwehr Celle-Hauptwache. Ziel war es die Zusammenarbeit zwischen Rettungsdienst und Feuerwehr zu vertiefen und den Auszubildenden einen praktischen Einblick in Einsatzmöglichkeiten und Technik der Feuerwehr zu vermitteln.

Ein Schwerpunkt der Ausbildung lag im Bereich technische Hilfe bei Verkehrsunfällen und dem Drehleitereinsatz zur Patientenrettung. Dies sind alltägliche Einsatzszenarien bei denen der Rettungsdienst und die Feuerwehr Hand in Hand arbeiten. Das erfahrene Ausbilderteam vermittelte in praktischen Übungen das Wissen an die Teilnehmenden, hierbei waren Fehler erlaubt und wurden im Nachgang besprochen und erörtert.

Für die Auszubildenden der Johanniter-Akademie wurden zusätlich zu den gemeinsamen Ausbildungsinhalten noch zwei weitere Stationen angeboten. Hier standen die Themen "Brennen und Löschen" sowie der Einsatz von technischem Gerät im Mittelpunkt.

Begleitet wurde der Ausbildungstag von Gästen der Ortsfeuerwehr Fuhrberg aus der Region Hannover.

Freiwillige Feuerwehr Celle