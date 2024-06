POL-DA: Kelsterbach: Fahrraddieben keine Chance geben - Einladung zur Fahrradcodierung am Veritas Blaulichttag

Riedstadt (ots) - In der Nacht zum Mittwoch (26.06.) haben Einbrecher eine Zahnarztpraxis in der Freiherr-vom-Stein-Straße heimgesucht. Über ein Fenster hatten sich die Unbekannten gewaltsam Zugang zu den Räumen verschafft und anschließend Zahngold und Geld entwendet. Mit ihrer Beute flüchteten sie. Die Polizei in Groß-Gerau ermittelt und nimmt Hinweise von Zeugen unter der Rufnummer 06152/1750 entgegen. Rückfragen ...

