Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Zwei Leichtverletzte nach Verkehrsunfall - hoher Sachschaden

Hamm-Caldenhof (ots)

Bei einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich Birkenallee / Caldenhofer Weg wurden am Samstag, gegen 17 Uhr, zwei Frauen leicht verletzt. Die 22-jährige Fahrerin eines BMW befuhr mit ihrer 18-jährigen Beifahrerin die Ahornallee in Fahrtrichtung Osten. Zur gleichen Zeit befuhr der 54-jährige Fahrer eines Mercedes-Benz mit seiner 51-jährigen Beifahrerin die Birkenallee in Fahrrichtung Westen. Er beabsichtigte nach links in den Caldenhofer Weg abzubiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem BMW der 22-Jährigen. Die Beifahrerinnen wurden dabei jeweils leicht verletzt. Zur ambulanten Behandlung musste die 51-Jährige mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Beide Fahrzeuge sind nicht mehr fahrbereit. Sie wurden abgeschleppt. Während der Unfallaufnahme kam es zu Verkehrsbehinderungen. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 40000 Euro. (ag)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell