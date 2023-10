Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Eine Leichtverletzte nach Alleinunfall

Hamm-Norddinker (ots)

Eine 25-Jährige wurde am Freitag, gegen 15.35 Uhr, bei einem Alleinunfall auf der Soester Straße leicht verletzt. Die Frau befuhr die Soester Straße mit einem VW Caddy in östliche Fahrtrichtung und kam in Höhe der Frielinghauser Straße in einer Kurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug geriet in der Folge in einen Straßengraben und kam auf der Seite liegend zum Stehen. Die 25-Jährige musste mit einem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Das Fahrzeug ist nicht mehr fahrbereit. Es wurde geborgen und musste abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 10000 Euro. (ag)

