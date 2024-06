POL-HI: Verunstaltung von Wahlplakaten mit verfassungsfeindlichen Symbolen, Zeugenaufruf

Hildesheim (ots) - Sarstedt (tko) Ein 34-Jähriger aus der Gemeinde Giesen stellte sein Pedelec der Marke Haibike, Modell Allmountain 6, Farbe mattgrün, in der Zeit von Samstag, 01.06.2024, 22.30 Uhr, bis Sonntag, 02.06.2024, 07.50 Uhr, in Sarstedt am Bahnhof ab. Das Fahrrad stand gesichert mit einem hochwertigen Faltschloss in dem Fahrradunterstand an der Wenderter Straße. Ein bisher unbekannter Täter entwendete ...

