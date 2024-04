Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßliche Wohnungseinbrecher festgenommen

Stuttgart- Weilimdorf / Ludwigshafen (ots)

Polizeibeamte des Polizeipräsidium Stuttgart haben am Dienstag (16.04.2024) einen 28-jährigen Mann und eine 30-jährige Frau in Ludwigshafen festgenommen. Die beiden stehen im Verdacht, am 07.03.2024 in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Solitudestraße in Stuttgart-Weilimdorf eingebrochen zu sein (siehe Pressemeldung des Polizeipräsidiums Stuttgart vom 08.03.2024 unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110977/5730970). Umfangreiche Ermittlungen führten auf die Spur des Duos. Bei der richterlich angeordneten Wohnungsdurchsuchung stellten die Beamten eine Vielzahl an Schmuckstücken und Tatwerkzeug fest. Die Beweismittel wurden beschlagnahmt. Ob die beiden für weitere Wohnungseinbrüche verantwortlich sind, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Die 30-Jährige und der 28-Jährige, deren Staatsangehörigkeit ungeklärt ist, wurden auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt, welcher Haftbefehl erließ und die beiden in eine Justizvollzuganstalt einwies.

