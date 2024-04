POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Vermisster 16-Jähriger tot aufgefunden

Stuttgart-Weilimdorf (ots) - Die Polizei sucht Zeugen eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwochmorgen (17.04.2024) in der Pforzheimer Straße ereignet hat. Ein 34 Jahre alter Audi-Fahrer war gegen 08.00 Uhr in der Pforzheimer Straße Richtung Feuerbach unterwegs. An der Kreuzung zur Weilimdorfer Straße fuhr der 34-Jährige bei grünem Licht in den Kreuzungsbereich der Geradeausspur ein und kam dort aufgrund des ...

mehr