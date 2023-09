Ministerium für Inneres, Bau und Digitalisierung Mecklenburg-Vorpommern

IM-MV: Sechs Start-ups aus MV nehmen am globalen Netzwerktreffen teil

Schwerin (ots)

Sechs Start-ups aus Mecklenburg-Vorpommern erhalten die Möglichkeit, vom 30. November bis 1. Dezember an der "Slush" in Helsinki teilzunehmen - eines der größten Start-up- und Tech-Events Europas. Unterstützt wird diese Unternehmenspräsentation vom Digitalisierungsministerium und den Industrie- und Handelskammern (IHK) des Landes.

"Auf der Slush haben unsere Unternehmen die Gelegenheit, ihre Geschäftsmodelle bei sogenannten Pitches, einem zeitlich begrenzten Wettbewerb, vor potenziellen Investoren, vorzustellen. Wir setzen nun nach einer Zwangspause aufgrund der Corona-Pandemie die erfolgreiche Teilnahme von unseren Start-up-Unternehmen in Finnland aus den Jahren 2018 und 2019 fort", sagte Innenminister Christian Pegel beim heutigen vorgelagerten Pitch-Wettbewerb, der im Rahmen des Deutsch-Finnischen Businessforums in Rostock stattfand. Bei diesem mussten sich die Start-ups, die sie sich für die Teilnahme an der Slush beworben hatten, beweisen (siehe unsere Pressemitteilung Nr. 125/2023).

"Insgesamt 15 Start-ups haben sich beworben. Das zeigt das große Interesse der Szene an der Teilnahme an diesem Event und dass wir als Landesregierung richtigliegen, diese Chance der Unternehmenspräsentation über die Ländergrenzen zu unterstützen", resümierte Minister Christian Pegel und führt weiter aus: "Da nur zwölf Bewerberinnen und Bewerber in die nächste Runde eingeladen werden konnten, sind bereits drei Unternehmen im Verlauf der ersten offiziellen Jurysitzung ausgeschieden. Auch wenn sie es nicht in die nächste Runde geschafft haben, freuen wir uns über ihr Engagement und die Ent-wicklung neuer Ideen, Produkte und Dienstleistungen in Mecklenburg-Vorpommern. So wird unsere Start-up-Szene vielfältiger und immer größer." Mehr zum Wettbewerb und zum Start-up-Event finden Sie auf der Website des digitalen MV.

Die aus diesen zwölf Finalteilnehmern ermittelten sechs Gewinner erhalten jeweils ein Start-up-Tickt für eine Per-son pro Unternehmen. Die Sieger sind:

Psymeon aus Wismar hat die App "Alvie" gegen depressive Symptome entwickelt. Das Start-up hat sich zum Ziel gesetzt, medizinisches Fachpersonal zu unterstützen eine hochwertige Versorgung zu bieten. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt im Bereich E-Health. Mehr: https://psymeon.net/

Guardio aus Rostock hat eine Mehrkanal-EKG-App entwickelt. Diese kombiniert KI und Seismokardiographie, um über das Handy kardiologische Diagnoseverfahren durch-zuführen. Mehr: https://guardio.health/

thermal DRONES GmbH aus Greifswald beschäftigt sich seit 2010 mit der Drohnen-basierten Rehkitzrettung, um diese effizienter und zuverlässiger zu machen. Dies funktioniert über eine KI-basierte Detektion und Verortung von Lebewesen mittels Wärmebilddrohnen. Mehr: https://thermaldrones.de/

Cell2Green GmbH aus Reddelich hat ein in umweltfreundliches Verfahren entwickelt, um nachwachsende Rohstoffe als Grundlage für den Ersatz von klimaschädlichen Produkten zu erhalten. Die biologisch abbaubaren Cellulosefolien können einen Großteil der heutigen problematischen ölbasierten Folien ersetzen. Der Hauptfokus liegt auf dem preisgünstigen Prozess, der umweltfreundliche, recyclingfähige Chemikalien nutzt und mehr als 70 Prozent CO2 einsparen kann. Das Produkt selber lässt sich über den gleichen Prozess nach der Nutzung recy-celn und wiederverwenden. Mehr: https://cell2green.de/

Nord21 GmbH (ehem. fewoboss GmbH) aus dem Ostseebad Boltenhagen hat eine Vermietungssoftware für Strandkörbe, Verkauf von Equipment und Entwicklung eines elektronischen Strandschlosses entwickelt.

Project Bay Workation Hotel UG (haftungsbeschränkt) aus Lietzow auf der Insel Rügen bietet ein Coworking-Living-Space an. Ziel ist, dass sich Firmen und Konzerne aus den Bereichen Travel-Tech, Mobilität und verwandten Branchen in Mecklenburg-Vorpommern sowie innovative Start-ups gründen und ansiedeln können. Mehr: https://project-bay-coworking.de/

Die Slush ist das globale Netzwerktreffen der New-Tech-Szene, bei dem Start-ups aus aller Welt, etablierte Unter-nehmer und Top-Investoren, Studenten und Medien auf-einandertreffen.

Original-Content von: Ministerium für Inneres, Bau und Digitalisierung Mecklenburg-Vorpommern, übermittelt durch news aktuell