Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mit Stadtbahn zusammengestoßen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Weilimdorf (ots)

Die Polizei sucht Zeugen eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwochmorgen (17.04.2024) in der Pforzheimer Straße ereignet hat. Ein 34 Jahre alter Audi-Fahrer war gegen 08.00 Uhr in der Pforzheimer Straße Richtung Feuerbach unterwegs. An der Kreuzung zur Weilimdorfer Straße fuhr der 34-Jährige bei grünem Licht in den Kreuzungsbereich der Geradeausspur ein und kam dort aufgrund des stockenden Verkehrs zum Stehen. Daraufhin soll der 34-Jährige nach links in die Weilimdorfer Straße abgebogen sein und stieß dabei mit einer Stadtbahn der Linie U16 zusammen, die in Richtung Fellbach unterwegs war. Der Audi prallte noch gegen ein Verkehrszeichen bevor er zum Stehen kam. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mehrere Zehntausend Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189904100 bei der Verkehrspolizei zu melden.

