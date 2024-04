Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Pedelec gestohlen - Zeugen gesucht

Stuttgart- Mitte (ots)

Unbekannte haben am Dienstagabend (16.04.2024) an der Friedrichstraße ein Fahrrad mit Elektroantrieb gestohlen. Der 37-jährige Fahrer eines Lieferdienstes stellte sein Fahrrad gegen 21.25 Uhr auf Höhe der Hausnummer 37 ab. Als er zehn Minuten später zurückkehrte, war sein weißes Fahrrad der Marke Zoomo nicht mehr da. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903100 an das Polizeirevier 1 Theodor-Heuss-Straße zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell