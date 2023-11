POL-PDNR: Wissen (Sieg) - Bus kollidiert mit Pkw

Bad Hönningen, Vogelberg (ots) - Am 09.11.2023 kam es zwischen 17:30 und 19 Uhr zu einem Einbruchsversuch in Bad Hönningen. Nach der Rückkehr vom Einkaufen stellten die Bewohner fest, dass die Balkontür der Wohnung im Hochparterre eines Mehrfamilienhauses offensteht. Diese wurde offenbar von außen aus der Verankerung gedrückt. In der Wohnung wurde nach Einschätzung der Bewohner nichts entwendet. Es könnte sein, ...

