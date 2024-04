Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Fahrtkosten nicht bezahlt - Tatverdächtigen festgenommen

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben in der Nacht zum Mittwoch (17.04.2024) einen 26 Jahre alten Mann festgenommen, der versucht haben soll zu flüchten, ohne seine Taxifahrt zu bezahlen. Der 26-Jährige soll gegen 03.30 Uhr am Erwin-Schoettle-Platz in das Taxi des 57-jährigen Fahrers eingestiegen sein um sich zum Leonhardsplatz fahren lassen haben. Dort soll er ausgestiegen und weggerannt sein, ohne seine Fahrtkosten zu bezahlen. Als der Taxifahrer ihn festhielt, soll er sich mit Schlägen gewehrt haben. Alarmierte Polizeibeamte nahmen den 26-Jährigen kurz darauf fest. Der deutsche Tatverdächtige wird im Laufe des Mittwochs auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem Haftrichter vorgeführt.

