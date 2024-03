Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Wohnungseinbrecher unterwegs - Zeugen gesucht

Stuttgart-Weilimdorf (ots)

Ein unbekanntes Pärchen ist am Donnerstagnachmittag (07.03.2024) in ein Mehrfamilienhaus an der Solitudestraße eingebrochen. Die Diebe gelangten zwischen 13.30 Uhr und 13.50 Uhr auf unbekannte Weise in das Treppenhaus und hebelten die Türe zur Wohnung einer 35-jährigen Frau auf. Dort durchwühlten sie Schränke und Schubladen und stahlen ein Paar Schuhe und eine weiße Plastiktasche. Ob die Täter noch mehr Beute machten, ist Gegenstand der Ermittlungen. Der Mann war zwischen 30 und 40 Jahre alt, groß und schlank. Er hatte schwarze, mittellange, gegelte Haare und einen schwarzen Vollbart. Er trug eine dunkelblaue Kapuzenjacke, eine dunkelblaue Jeans und schwarze Sneaker mit weißer Sohle. Seine Komplizin war zwischen 30 und 40 Jahre alt, klein und kräftig, hatte ein rundes Gesicht und ihre langen schwarzen Haare zum Dutt gebunden. Sie trug einen dunkelblauen Kapuzenpullover, eine dunkelblaue Stoffhose und schwarze Sneaker. Sie hatte eine Umhängetasche dabei und trug die mutmaßlich gestohlene weiße Plastiktasche. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 an die Kriminalpolizei zu wenden.

