Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Diebstahl eines hochwertigen E-Bikes

Hildesheim (ots)

Sarstedt (tko) Ein 34-Jähriger aus der Gemeinde Giesen stellte sein Pedelec der Marke Haibike, Modell Allmountain 6, Farbe mattgrün, in der Zeit von Samstag, 01.06.2024, 22.30 Uhr, bis Sonntag, 02.06.2024, 07.50 Uhr, in Sarstedt am Bahnhof ab. Das Fahrrad stand gesichert mit einem hochwertigen Faltschloss in dem Fahrradunterstand an der Wenderter Straße. Ein bisher unbekannter Täter entwendete sowohl das Fahrrad, als auch das Faltschloss. Insgesamt beträgt die Schadenshöhe ca. 6150 Euro. Zeugen, die Angaben machen können, die zur Aufklärung des Diebstahls beitragen, werden gebeten sich mit der Polizei in Sarstedt unter der Telefonnummer 05066/9850 in Verbindung zu setzen.

