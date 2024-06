Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfall im Rahmen einer Trunkenheitsfahrt mit einem Gabelstapler in Alfeld/Limmer

Hildesheim (ots)

Alfeld (pie). Am 02.06.2024 gegen 01:00 Uhr wurde der Polizei Alfeld durch mehrere Zeugen ein unbeleuchteter Gabelstapler gemeldet, welcher in Schlangenlinien auf der sogenannten Nordtangente (L485)fahren sollte. Auf der Anfahrt zur Einsatzörtlichkeit erreichte die eingesetzten Beamten des PK Alfeld die Meldung, dass es zu einem Verkehrsunfall mit dem Gabelstapler auf dem Gelände der ARAL-Tankstelle in der Alten Heerstraße 4 in 31061 Alfeld (Leine)/Limmer gekommen ist. Durch die eingesetzten Beamten des PK Alfeld konnten vor Ort zwei stark alkoholisierte junge Erwachsene im Alter von 21 und 24 Jahren angetroffen werden. Als Fahrzeugführer kann der 21-Jährige anhand von Zeugenaussagen sowie den vorhandenen Videoaufzeichnungen identifiziert werden. Bei ihm wird eine Blutentnahme durchgeführt. Durch den Unfall entsteht ein Sachschaden in Höhe von ca. 10.000EUR an der Fassade des Tankstellengebäudes. Der Eigentümer des Gabelstaplers erhielt telefonisch Kenntnis und konnte das Fahrzeug vor Ort abholen.

