POL-MA: Heidelberg: Bei Rot über und gegen die Ampel - Fahrerin leicht verletzt

Heidelberg (ots)

Am Freitagabend, gegen 23:45 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall an der Kreuzung Römerstraße Ecke Am Rohrbach. Eine 24-Jährige befuhr mit ihrem VW die Römerstraße stadteinwärts und übersieht vermutlich das Rotlicht der dortigen Ampel. Zeitgleich bog ein PKW ordnungsgemäß bei Grünlicht aus der Straße Am Rohrbach nach links in die Römerstraße ein. Um einen Zusammenstoß zu verhindern lenkte die 24-Jährige ihren VW nach rechts und kollidierte mit einem Ampelmast, dieser wurde komplett abgerissen. Die Fahrerin wurde leicht verletzt in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht, ihre beiden Mitfahrerinnen blieben unverletzt. An dem VW entstand Totalschaden, das Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Der abgerissene Ampelmast, aus welchem noch Kabel heraushingen, wurde durch einen verständigten Techniker gesichert. Der Gesamtschaden beläuft sich schätzungsweise 20.000 Euro. Die Unfallaufnahme erfolgte durch das Polizeirevier Heidelberg-Süd.

