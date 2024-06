Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Betrug zum Nachteil einer 79-jährigen Frau aus Delligsen- Polizei Alfeld mahnt zur Vorsicht

Hildesheim (ots)

Alfeld (pie). Zwischen dem 28.05.2024 und dem 30.05.2024 kam es zu einem Betrug zum Nachteil einer 79-jährigen Frau aus Delligsen. Diese hatte am 28.05.2024 eine SMS von einer unbekannten Telefonnummer erhalten. Der Verfasser gab hierbei vor, dass dies die neue Nummer ihrer Tochter sei und die Geschädigte diese einspeichern solle. Die Geschädigte kam der Aufforderung nach. In den darauffolgenden Tagen kam es zu mehreren Zahlungsaufforderungen durch die Täterschaft. Die Geschädigte kam diesen Aufforderungen nach und überwies insgesamt einen Betrag von 7470EUR an die Täterschaft. Die Polizei Alfeld möchte mit dieser Pressemeldung noch einmal über das geschilderte Tatphänomen aufklären und insbesondere ältere Menschen zur Vorsicht auffordern. Folgende Hinweise möchten wir den Bürger*Innen an die Hand geben: 1. Sensibilisieren Sie ihre Angehörigen für dieses Tatphänomen. 2. Fragen Sie bei ähnlich gelagerten Mitteilungen immer bei Ihren Angehörigen nach und versichern sich, dass diese die Nachricht verfasst haben. 3. Veranlassen Sie keine unüberlegten Überweisungen an fremde Personen. Wenden Sie sich bei weiteren Rückfragen gerne an die Polizei Alfeld.

