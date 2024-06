Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfallflucht - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

Hildesheim (mst) - Am Samstagmorgen des 01.06.2024 kam es in der Brauhausstraße in Hildesheim zu einer Verkehrsunfallflucht. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Am Samstagmorgen um 07:48 Uhr schreckt ein Zeuge in der Hildesheimer Brauhausstraße auf. Er hat einen lauten Knall auf der Straße gehört und anschließend wahrgenommen, wie sich ein Kraftfahrzeug entfernt. Hieraufhin sieht er an der Straße einen beschädigten Pkw und informiert die Polizei.

Die eingesetzten Beamten stellen hieraufhin fest, dass sich an dem, im Frontbereich massiv beschädigten, Audi A3 blaue Lackantragungen befinden.

Aufgrund des Schadensbildes wird zum derzeitigen Zeitpunkt davon ausgegangen, dass an dem verursachenden blauen Kraftfahrzeug ebenfalls ein relevanter Schaden entstanden ist.

Gegen den unbekannten flüchtigen Fahrer wird ein Verfahren wegen unerlaubtem Entfernen vom Unfallort betrieben.

Personen, die zur Aufklärung des oben geschilderten Sachverhalts beitragen können, werden gebeten sich mit der hiesigen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell