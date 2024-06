Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Körperverletzung mit abgebrochener Glasflasche - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

Hildesheim (mst) - Bei einer körperlichen Auseinandersetzung verletzte am Samstag ein Mann sein Opfer mit einer abgebrochenen Glasflasche. Jetzt wird er von der Polizei gesucht.

Am späten Samstagnachmittag des 01.06.2024, gegen 17:30 Uhr wurden Einsatzkräfte der Polizei Hildesheim eingesetzt, um eine Schlägerei vor dem Lebensmittelgeschäft PENNY im Sachsenring in Hildesheim zu beenden.

Vor Ort konnte lediglich eine Konfliktpartei angetroffen werden. Hier wies ein Hauptbeteiligter 20-jähriger Hildesheim mehrere oberflächige Schnittverletzungen auf. Auf eine Behandlung vor Ort verzichtete dieser jedoch.

Der Mann gab an, mit einem weiteren Mann in Streit geraten zu sein. Hieraus habe sich eine körperliche Auseinandersetzung entwickelt, in welcher dieser eine Glasflasche zerschlagen und ihn hiermit verletzt habe. Im Anschluss habe sich der Mann entfernt. Der Angreifer sei wie folgt zu beschreiben:

- etwa 25 Jahre alt - phänotypisch osteuropäisch - schwarze Haare und kurzer schwarzer Bart - Tätowierungen in altdeutscher Schrift am Unterarm und am Hals

Bislang werden Verfahren gegen den beschriebenen Mann wegen gefährlicher Körperverletzung, Bedrohung und Beleidigung betrieben. Personen, die Angaben zum Beschuldigten oder zum Tathergang machen können, werden gebeten, sich mit der hiesigen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell