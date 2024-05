Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Zwei Unfälle mit Sachschaden auf der Bundesstraße 10

Pforzheim (ots)

Bei einem Verkehrsunfall und einem Unfall eines Einsatzfahrzeugs der Polizei auf der Anfahrt zur Unfallörtlichkeit mit insgesamt drei beteiligten Fahrzeugen ist am Montagmittag auf der Bundesstraße 10 in Pforzheim eine Person leicht verletzt worden.

Nach derzeitigen Stand der Ermittlungen befuhr eine 85-jährige Opel-Fahrerin gegen 12:55 Uhr die Bundesstraße 10 im Bereich der Lindenstraße von der Oststadt kommend stadteinwärts. Auf Höhe des Oststadtparks kam sie aus bislang ungeklärter Ursache alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte im Baustellenbereich gegen einen dort rechtmäßig abgestellten und abgesicherten Bagger. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Opel auf das Dach gedreht, auf welchem er liegen blieb. Die 85-jährige Opel-Fahrerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt und vom Rettungsdienst vorsorglich in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

Die Bundesstraße 10 war im Bereich der Unfallstelle für Reinigungsarbeiten und zur Unfallaufnahme bis circa 14:49 Uhr in beide Richtungen voll gesperrt.

Der Opel war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden am Opel beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 4.000 Euro.

Kurze Zeit später befuhr ein sich auf der Anfahrt zur Unfallörtlichkeit befindliches Einsatzfahrzeug der Polizei die Bundesstraße 10 im Bereich der Lindenstraße vom Bahnhof kommend in Richtung Oststadt. Kurz vor der Kreuzung Lindenstraße/Parkstraße musste der Streifenwagen aufgrund von stockendem Verkehr auf die Gegenspur ausweichen. Unter Inanspruchnahme von Blaulicht und Martinshorn fuhr das Einsatzfahrzeug in den Kreuzungsbereich ein. Ein 36-jähriger BMW-Fahrer, der von der Parkstraße nach links in die Lindenstraße abbiegen wollte, erkannte die Situation offensichtlich zu spät, sodass es im Kreuzungsbereich zum Unfall kam.

Auch hier war die Bundesstraße 10 im Bereich der Unfallstelle bis circa 14:10 Uhr in Fahrtrichtung Oststadt gesperrt. Der BMW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der insgesamt entstandene Sachschaden am Streifenwagen und BMW beläuft sich auf etwa 20.000 Euro.

Die Verkehrsgruppe Pforzheim hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen und Hinweisgeber sich - insbesondere zu dem Verkehrsunfall zwischen dem BMW und dem Streifenwagen - unter der Rufnummer 07231 186-3111 zu melden.

Antonia Klein, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell