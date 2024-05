Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Niefern-Öschelbronn - Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Pforzheim und des Polizeipräsidiums Pforzheim - Polizeieinsatz nach gefährlicher Körperverletzung

Niefern-Öschelbronn (ots)

Am Samstagmittag ist es in Niefern-Öschelbronn zu einer Körperverletzung nach vorausgegangenem Ladendiebstahl gekommen. Dabei soll auch ein Messer zum Einsatz gekommen sein.

Nach derzeitigen Erkenntnissen kam es gegen 13:00 Uhr zu einem Ladendiebstahl in der Carl-Bellmer-Straße, woraufhin ein 21-jähriger Tatverdächtiger mit dem Diebesgut - zwei Flaschen Whisky - die Flucht ergriff. In der Folge nahmen zwei Mitarbeiter des Einkaufladens zu Fuß die Verfolgung auf und stellten den 21-Jährigen in der Bahnhofstraße. Nachdem die Angestellten das Diebesgut schließlich zurückerlangt hatten, soll der 21-Jährige im weiteren Verlauf einem der beiden Mitarbeiter mithilfe eines mitgeführten Taschenmessers einen Stich in den Oberarm versetzt haben. Dem zweiten Mitarbeiter des Einkaufsmarktes soll es daraufhin gelungen sein, den Tatverdächtigen durch einen Schlag mit einer zum Diebesgut gehörenden Whiskyflasche zu überwältigen.

Nach Eintreffen der Beamten wurde der 21-Jährige gegen 13:30 Uhr vorläufig festgenommen. Sowohl der Tatverdächtige als auch der nicht lebensgefährlich verletzte Mitarbeiter mussten durch den Rettungsdienst behandelt und in umliegende Krankenhäuser verbracht werden.

Auf Antrag der Pforzheimer Staatsanwaltschaft wurde durch das zuständige Amtsgericht am 26.05.2024 gegen den dringend Tatverdächtigen, der tunesischer Staatsangehöriger ist, Haftbefehl wegen Fluchtgefahr erlassen und in Vollzug gesetzt.

Die weiteren Ermittlungen, insbesondere auch zum möglichen Motiv für den Messereinsatz, dauern derzeit noch an.

Staatsanwalt Blaßies, Staatsanwaltschaft Karlsruhe - Zweigstelle Pforzheim Silas Lindörfer, Pressestelle Polizeipräsidium Pforzheim

