POL-LIP: Lage-Ehrentrup. Radfahrer unter Alkoholeinfluss verunfallt.

Auf dem Alten Schulweg in Ehrentrup stürzte am Mittwochabend (19.06.2024) ein Pedelec-Fahrer und erlitt schwere Verletzungen. Der 40-Jährige aus Lage war gegen 21.10 Uhr in Richtung Lage unterwegs, als er die Kontrolle über sein Pedelec verlor und stürzte. Bei der Unfallaufnahme bemerkten die Polizeibeamten deutlichen Alkoholgeruch und entsprechende Ausfallerscheinungen. Der Rettungsdienst brachte den Schwerverletzten in ein Krankenhaus. Dort wurden ihm auch Blutproben entnommen. Eine Sicherstellung seines Führerscheins wegen Trunkenheit im Verkehr war nicht möglich, denn wie sich herausstellte, besaß der 40-Jährige längst keine Fahrerlaubnis mehr.

