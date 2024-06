Polizei Lippe

POL-LIP: Oerlinghausen-Helpup. Auffahrunfall beim Abbiegen.

Lippe (ots)

Bei einem Verkehrsunfall an der Einmündung Detmolder Straße/Bergstraße wurden am Dienstagmittag (18.06.2024) zwei Autofahrer leicht verletzt. Ein 41-jähriger Mercedes Vito-Fahrer aus Leopoldshöhe fuhr gegen 11.30 Uhr auf der Detmolder Straße und beabsichtigte in die Bergstraße abzubiegen. Dabei fuhr ihm ein 72-Jähriger aus Lage mit seinem Skoda Fabia hinten auf. Beide Fahrer erlitten durch den Zusammenstoß leichte Verletzungen. Der 72-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von geschätzten 8000 Euro. Der Skoda musste abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell