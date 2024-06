Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Alkohol-Diebe flüchten auf Motorrad.

In einem Supermarkt in der Hoffmannstraße kam es am Dienstagnachmittag (18.06.2024) zu einem räuberischen Diebstahl, nach dem die beiden Täter auf einem Motorrad flüchteten. Gegen 17.15 Uhr füllte ein Unbekannter im Supermarkt mehrere Flaschen Alkohol in seinen Rucksack und verließ damit ohne zu Zahlen das Geschäft. Draußen vor dem Laden wartete bereits sein Komplize mit einem weiteren Rucksack auf einem Motorrad. Ein 55-jähriger Ladendetektiv bemerkte den Diebstahl und eilte den Tätern hinterher. Bevor sie auf dem Motorrad in Richtung Rudolph-Brandes-Allee flüchten konnten, gelang es dem Ladendetektiv ihnen die beiden Rucksäcke samt Diebesgut zu entreißen. Nach ersten Erkenntnissen handelt es sich bei einem der Tatverdächtigen um einen 46-Jährigen aus Bad Salzuflen. Der zweite Mann auf dem Motorrad wird wie folgt beschrieben: kurze, braun-rötliche Locken, bekleidet mit einem grauen Pulli, einer schwarzen Hose und einem schwarzen Helm. Das Kriminalkommissariat 2 bittet mögliche Zeugen unter 05231 6090 um sachdienliche Hinweise.

