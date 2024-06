Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Unfallflucht auf E-Scooter.

Lippe (ots)

Am Sonntag (16.06.2024) um 15 Uhr wurde ein 17-jähriger Radfahrer bei einem Verkehrsunfall an der Einmündung Begastraße/Schülerstraße leicht verletzt. Der Jugendliche fuhr nach eigenen Angaben auf dem Gehweg der Begastraße in Richtung Bahnhof. An der Einmündung stieß er mit einem Unbekannten auf einem schwarzen E-Scooter zusammen, der aus der Schülerstraße gefahren kam. Die männliche Person auf dem E-Scooter fuhr anschließend davon. Er wird als schwarzhaarig mit dunklerem Teint beschrieben. Der Fahrradfahrer wurde leicht verletzt. Außerdem entstand ein kleiner Sachschaden an seinem Rad. Das Verkehrskommissariat bittet um Hinweise auf den E-Scooter-Fahrer und weitere sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 05231 6090.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell