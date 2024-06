POL-LIP: Lage-Waddenhausen. Lkw-Fahrer bei Trunkenheitsfahrt gestoppt.

Lippe (ots) - Am Montagabend (17.06.2024) gegen 22:10 Uhr drang ein unbekannter Täter gewaltsam in ein Wohnhaus in der Kreuzberger Straße ein. Im Hausinneren traf der Täter auf den 63-jährigen Bewohner. Als dieser den Eindringling mit der Taschenlampe anleuchtete, ergriff der Unbekannte die Flucht aus dem Haus. Zu einem Diebstahl kam es nicht. Eine nähere ...

