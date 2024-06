POL-LIP: Detmold. Frau muss ausweichen - LKW flüchtig.

Lippe (ots) - Im Bereich eines Wendehammers in der Rosenstraße verursachte eine Frau aus Schlangen am Sonntagabend (16.06.2024) gegen 19.45 Uhr einen Verkehrsunfall, da sie unter Alkoholeinfluss am Steuer saß. Die 58-Jährige fuhr zunächst mit ihrem Smart zwei Betonpfeiler um, so dass diese aus dem Fundament ...

