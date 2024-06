Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold-Diestelbruch. Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch.

Lippe (ots)

Am Montagabend (17.06.2024) gegen 22:10 Uhr drang ein unbekannter Täter gewaltsam in ein Wohnhaus in der Kreuzberger Straße ein. Im Hausinneren traf der Täter auf den 63-jährigen Bewohner. Als dieser den Eindringling mit der Taschenlampe anleuchtete, ergriff der Unbekannte die Flucht aus dem Haus. Zu einem Diebstahl kam es nicht. Eine nähere Beschreibung des Täters ist nicht bekannt. Zeugen, die am Montagabend im Bereich der Kreuzberger Straße verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter 05231 6090 beim Kriminalkommissariat 2 zu melden.

