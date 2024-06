Polizei Lippe

POL-LIP: Schlangen. Betrunkene Autofahrerin baut Verkehrsunfall und leistet Widerstand gegen Beamte.

Lippe (ots)

Im Bereich eines Wendehammers in der Rosenstraße verursachte eine Frau aus Schlangen am Sonntagabend (16.06.2024) gegen 19.45 Uhr einen Verkehrsunfall, da sie unter Alkoholeinfluss am Steuer saß. Die 58-Jährige fuhr zunächst mit ihrem Smart zwei Betonpfeiler um, so dass diese aus dem Fundament gerissen wurden. Anschließend prallte sie gegen einen geparkten Mitsubishi und fuhr schlussendlich in ein Gebüsch. Ein Zeuge hinderte die Frau an der Weiterfahrt und alarmierte die Polizei. Bei der Unfallaufnahme nahmen die Einsatzkräfte deutlichen Alkoholgeruch bei der 58-Jährigen wahr. Sie wurde mit zur Polizeiwache genommen, wo ihr eine Blutprobe entnommen wurde. Dabei sperrte sich die Frau massiv und leistete Widerstand gegen die Polizeibeamten sowie einen Arzt. Nachdem die polizeilichen Maßnahmen beendet waren, ist die Autofahrerin entlassen worden. Sie erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit am Steuer und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. Der Smart sowie der Mitsubishi mussten abgeschleppt werden. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 11.000 Euro.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell